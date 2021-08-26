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  3. İzmir'de feci olay! İçi gübre dolu havuza düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir'de feci olay! İçi gübre dolu havuza düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikada arızalanan makineyi onarmaya çalışan işçi Hidayet Şahin, içi sıvı gübre dolu havuza düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz adamın halatın kopması sonucu havuza düştüğü ifade edildi.

İzmir'de feci olay! İçi gübre dolu havuza düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Kemalpaşa ilçesi Halilbeyli Mahallesi'nde yer alan biyogaz gübre fabrikasında meydana geldi. İçi sıvı hayvan gübresi olan makinenin havuzuna inmeyen çalışan Hidayet Şahin (41), halat kopması sonucu düştü. Şahin'in gübre dolu havuza düştüğünü görenler durumu durumu sağlık ekipleri ve Jandarma ekiplerine bildirildi. 

İzmir'de feci olay! İçi gübre dolu havuza düşen işçi hayatını kaybetti

HAVUZ VİDANJÖRLE BOŞALTILDI

Üç metre derinliğinde olduğu ifade edilen içi sıvı gübre dolu havuz vidanjör yardımıyla boşaltıldı. Havuzdan çıkarılan Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. 

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şahin'in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken fabrikanın iş sağlığı güvenliği uzmanı O.T. (33) ile şirket sorumluları E.S. (41) ve H.Y.T. (44), jandarma tarafından gözaltına alındı.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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