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  3. İzmir'de feci ölüm! Trenin altında kalarak can verdi!

İzmir'de feci ölüm! Trenin altında kalarak can verdi!

22 yaşındai Abdulkadir Balkan tren raylarından karşıya geçerken Cumaovası yönüne giden banliyö treninin altında kaldı.

İzmir'de feci ölüm! Trenin altında kalarak can verdi!

İzmir Buca'da, sağanak yağış nedeniyle alt geçit suyla dolunca tren raylarından karşıya geçmek isteyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Akıncılar Mahallesi'nde bulunan tren yolunda meydana geldi.

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İddiaya göre sağanak yağışın etkisiyle su baskınlarının yaşandığı bölgede iş yeri bulunan Abdulkadir Balkan, (22) kontrol etmek için babasıyla birlikte iş yerine gitmek istedi. Balkan, bölgede bulunan alt geçidin suyla dolması sebebiyle geçişini rayların üstünden yapmaya karar verdi. Raylardan karşıya geçmek istediği sırada Abdulkadir Balkan'a, Cumaovası yönüne giden banliyö treni çarptı.

Trenin altında kalan Abdulkadir Balkan'ı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, tren seferleri kaza sebebiyle bir süre durdu.

Trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden Abdulkadir Balkan'ın cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tren seferleri de bir süre sonra normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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