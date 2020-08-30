Işıl Özgentürk kimdir? Kaç yaşında? Işıl Özgentürk yazısıÖnce helallik istedi, ardından vurduMusa Orhan'ın arkadaşlarıyla mesajları ortaya çıktı!Ceren Duman dosyasında korkunç detay: Boğazına peçete tıkanmışBakan Akar'dan 30 Ağustos mesajı: "TSK vatanımızı, milletimizi, korumakta azimlidir!"Malatya Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay kimdir? Kaç Yaşında?İzmir'de gasp edilerek bıçaklanan genç son yolculuğuna uğurlandıMalatya Doğanyol Belediye Başkanı korona virüse yakalandıAntalya'da yangın: Müdahale sürüyorKerem Tunçeri, Aslı Enver ile ilgili ilk kez konuştu!
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İzmir'de gasp edilerek bıçaklanan genç son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de gasp edilerek bıçaklanan genç son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de 18 ağustosta madde bağımlısı bir genç tarafından gasp edildikten sonra bıçaklanan 27 yaşındaki Göztepe taraftarı Doğukan Kalkan'ın cenazesi, Göztepeli taraftarların da katılımıyla gözyaşları içinde toprağa verildi.

İzmir'de gasp edilerek bıçaklanan genç son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - İzmir'de 18 Ağustos'ta gasp girişiminde bulunan madde bağımlısı tarafından bıçaklanarak yaralanan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi.

Dün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam savaşını yitiren Doğancan Kalkan (27) için taraftarı olduğu Göztepe'nin sahası Gürsel Aksel Stadyumu'nda tören düzenlendi.

Göztepe taraftarlarının da katıldığı törende gencin yakınları gözyaşı döktü.

Kalkan'ın cenazesi, daha sonra Eski Bornova Mezarlığı'nda defnedildi.

Bornova Malazgirt İlkokulu yakınlarında 18 Ağustos'ta gasp girişiminde bulunan madde bağımlısı M.A.G. tarafından bıçaklanan Kalkan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmış, dün hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan M.A.G. sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT