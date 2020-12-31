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İzmir'de gece yarısı korkutan deprem!

İzmir Seferihisar'da gece saatlerinde yaşanan 3.9 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu.

İzmir'de gece yarısı korkutan deprem!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 03.51'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan Ege Denizinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Seferihisar'a 23 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 10,63 kilometre olarak ölçüldü. Kısmen hissedilen depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız..

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız ...

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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