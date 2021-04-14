İzmir'de gerçekleştirilen kaçak akaryakıt ve sahte içki operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerle ilgili çalışmalar kapsamında Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Konak'ta iki iş yeri ve bir depoda yapılan aramalarda kaçak olduğu belirlenen 22 bin makaron, 4 bin 300 sarma sigara, 9 bin 268 şişe kaçak alkollü içki, 2 bin 21 litre sahte etil alkol, 57 paket sigara bulundu.

Bayraklı'da da bir firmaya ait iş yeri ve tankerde 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Bornova'daki bir iş yerinde de ruhsatsız ve kaçak üretilen 290 bin zımba teli, 342 bin kürdan, 63 bin kağıt bardak altlığı, 16 bin balon, 176 bin 18 çeşitli ürün bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı