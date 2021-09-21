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  3. İzmir'de gevrek ve boyoza yüzde 25 zam geldi!

İzmir'de gevrek ve boyoza yüzde 25 zam geldi!

İzmir ile özdeşleşen gevrek, boyoz ve poğaça fiyatlarına yüzde 25’lik zam geldi. Yapılan zammın ardından 2 TL’den satılan gevrek, boyoz ve poğaça 2,5 TL oldu.

İzmir'de gevrek ve boyoza yüzde 25 zam geldi!

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, İzmir'in meşhur yiyeceklerinden olan gevrek, boyoz ve poğaça fiyatlarına zam güncellemesi yapıldığını açıkladı.

2 liraya satılan gevrek, boyoz ve poğaçanın 50 kuruşluk zam sonrası 2,5 TL olduğu belirtildi. Uzun süren çalışmalar sonucu zamların belirlendiğini ifade eden Esen, “1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gevrek, boyoz, poğaça, yumurta, peynir fiyatları 2 lira 50 kuruş olarak güncellenmiştir” dedi.

İzmir'de gevrek ve boyoza yüzde 25 zam geldi!

Yapılan Yüzde 25 oranındaki zam güncellemesine artan maliyet giderleri kaynak gösterildi.

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