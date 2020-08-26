İzmir'de güpe gündüz iğrenç olay! Herkesin içinde tuvaletini yaptı

İğrenç olay, İzmir'în Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Kafelerin yoğun olduğu sokağa giren bir kadın yemek yiyen insanlara aldırmadan eteğini sıyırıp bir köşede tuvaletini yaptı. Müşteri ve cafe çalışanlarının hayretler içerisinde izlediği olay sonrası işi biten kadın maskesini de tuvalet kağıdı şeklinde kullandıktan sonra yere attı ardından çevresindekilere gülümseyerek oradan uzaklaştı. Güpe gündüz yaşanan olay bir cafenin güvenlik kamerasına yansıdı..

YERE DE BOZUK PARA ATMIŞ

Kafe çalışanı Feyyaz Or, "Burada müşterilerimizle ilgilenirken, bir anda hanımefendi geldi. Hiçbir şey söylemedi. Karşı duvarın kenarına çömeldi ve tuvaletini yapmaya başladı. Çok şaşırdık. 2- 3 dakika herkes izledi sonra kalktı, üstünü başını toparladı ve yola devam etti. Bir anda durdu, bir şey unutmuş gibi geri döndü. Yere, 'Alın temizleyin' der gibi 3- 4 TL bozuk para attı. Sonra şalını atarak, masada oturan kadınlara gülümseyip, gitti. Arkasına bile bakmadı. Şok içinde kaldık. İlk defa böyle bir şey görüyorum" diye konuştu.

Sokakta mekan işleten Ferhat Karakaya ise "Uzun yıllardır Alsancak'ta çalışıyorum. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Sokağın ortasında, öğle vakti, herkesin içinde olmayacak şeyleri yapıyorlar. Maskenin düştüğü duruma bak. Maskeyle silip atıyor. İnsanların yoğun olduğu bir zamanda, sürekli insan geçişinin olduğu yerde oluyor tüm bunlar. Bu durum bizi üzdü" dedi.

Öte yandan olayın, sokakta bulunan kafenin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının tuvalet ihtiyacını giderip, uzaklaştığı anlar yer aldı.