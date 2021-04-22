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  3. İzmir’de gürültü kavgası: Kiracı ev sahibini bıçaklayarak öldürdü!

İzmir’de gürültü kavgası: Kiracı ev sahibini bıçaklayarak öldürdü!

İzmir'in Çiğli ilçesinde kiracı ve ev sahibi arasında çıkan gürültü kavgasında kiracısı tarafından defalarca bıçaklanan ev sahibi yaşamını yitirdi.

İzmir’de gürültü kavgası: Kiracı ev sahibini bıçaklayarak öldürdü!

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Ataşehir Mahallesi 8258 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın son katında yaşayan ev sahibi Deniz Kanat (43) ile 1. katta yaşayan kiracısı Oktay H. (24) arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte ikili birbirlerine bıçakla saldırdı. Yaşanan kavganın ardından kiracısı tarafından defalarca bıçaklanan ev sahibi Kanat, kanlar içerisinde yere yığıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Durum vatandaşlar tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Kanat'a ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınarak kalp masajı yapılan Kanat, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Kanat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

Olay yerinden kaçan yaralı şüpheli bekçiler tarafından yakalandı

Yaşanan kavganın ardından olay yerinden kaçan Oktay H., bir süre sonra bekçi ekipleri tarafından yakalanırken, göğüs kısmında yarası olduğu fark edilen Oktay H., ekipler tarafından İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı burada tedavi altına alındı.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri adrese gelerek çalışmalarda bulunurken, olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

İzmir’de gürültü kavgası: Kiracı ev sahibini bıçaklayarak öldürdü!

İzmir’de gürültü kavgası: Kiracı ev sahibini bıçaklayarak öldürdü!

İzmir’de gürültü kavgası: Kiracı ev sahibini bıçaklayarak öldürdü!

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