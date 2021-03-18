İzmir'de hırsızlar yakalanınca ev sahibini bıçakladı

İzmir’in Konak ilçesi Göztepe Mahallesi 107 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın birinci katına giren 2 hırsız, evin odalarını tek tek gezerken ev sahiplerine yakalandı.

Hırsızları fark eden 45 yaşındaki ev sahibi Muhammet A. ve oğlu ile hırsızlar arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede hırsız Diyar K., ev sahibi Muhammet A.'yı karın bölgesinden bıçakladı. Diğer hırsız bu olaydan sonra hızla kaçtı.

HIRSIZI POLİSE TESLİM ETTİLER

Evdekiler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ev sahipleri tarafından yakalanan Diyar K.'yı teslim aldılar.

Yaralı Muhammet A. ise sağlık ekiplerince Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammet A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KAÇAN HIRSIZ ARANIYOR

Diyar K. karakola götürülürken, kaçan diğer hırsızı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.