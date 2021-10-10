İzmir'de İlkay Ayeş isimli kişi önce kız arkadaşını defalarca bıçakladı, ardından kendisini bıçaklayarak öldürdü

İddia edildiğine göre olay saat 10.00 sıralarında 4 katlı bir apartmanda gerçekleşti.

25 yaşındaki İlkay Ayeş,kız arkadaşı olduğu belirtilen 24 yaşındaki Sena A.'nın evine gitti.

Sena ile tartışmaya yaşayan Ayeş, olayın tartışmadan kavgaya dönmesiyle birlikte genç kıza defalarca bıçak sapladı.

KENDİSİNİ DE BIÇAKLADI

Sena A.'yı bıçaklayan İlkay Ayeş aynı bıçakla kendisine de zarar verdi. Ardından kanlar içerisinde yere düştü. Çığlık seslerinin duyulması üzerine komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin de yerde hareketsiz bir şekilde yattığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde de saldırgan İlkay Ayeş'in olay mahallinde öldüğü belirtildi.

HAYATİ TEHLİKE GEÇMEDİ

Vücudunun farklı bölümlerinden bıçak darbesi alan Sena A.'yı sağlık ekipleri ambulans ile Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine nakletti. Durumunun ağır olduğu bildirilen genç kadının, hayatı tehlikesi devam ediyor.

Bıçaklanma olayının yaşandığı Bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerini tamamladı. İlkay Ayeş'in cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma açtı.