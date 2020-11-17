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İzmir’de kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir kadın, yaşadığı evde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti işlediği düşünülen şüpheli şahıs kısa sürede Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yakalandı.

İzmir’de kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay saat 04.30 sıralarında Yenişakran Mahallesi Bayar Sokak'ta bulunan tripleks bir binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre bir çocuk annesi 36 yaşındaki Serap Çetiner isimli kadından haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine eve giren jandarma ekipleri, talihsiz kadını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Yapılan incelemede Serap Çetiner'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Çetiner'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ AFYONKARAHİSAR'DA YAKALANDI

Yapılan incelemede Serap Çetiner'in birlikte yaşadığı ve sevgilisi olduğu iddia edilen 29 yaşındaki Hasan A. üzerinde şüpheler yoğunlaşınca, jandarma ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine gideceği belirlenen şahsın yakalanması için hareket geçildi. Hasan A., Afyonkarahisar-Konya karayolunun Çobanlar Kavşağı'nda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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