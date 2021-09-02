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  3. İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet devrildi! 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet devrildi! 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada kaldırıma çarpması sonra motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet devrildi! 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki Mustafa Uygur idaresindeki 16 HDG 34 plakalı motosiklet, Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürüklenen motosikletin sürücüsü ve yanındaki 25 yaşındaki Merve A. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Uygur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Merve A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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