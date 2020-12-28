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  3. İzmir'de kamyonetin çarptığı 4 Berat çocuk yaşamını yitirdi

İzmir'de kamyonetin çarptığı 4 Berat çocuk yaşamını yitirdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 40 yaşındaki Ş.B'nin kullandığı kamyonet, evinin olduğu sokakta oynadığı belirtilen 4 yaşındaki Berat Kaçar'a çarptı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de kamyonetin çarptığı 4 Berat çocuk yaşamını yitirdi

Olay, Örnekköy Mahallesinde Ş.B'nin (40) kullandığı kamyonet, evinin bulunduğu sokakta oynadığı belirtilen 4 yaşındaki Berat Kaçar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk, mahalle sakinleri tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi'ne götürüldü.

Berat Kaçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan çocuğun ailesi ve yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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