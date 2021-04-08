İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var... İzmir'de meydana gelen olayda kamyonet ile konteyner yüklü kamyon çarpıştı. İhbar üzerine, kazanın olduğu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıların hastaneye sevk edildiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

A+ A-

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kamyonetle konteyner yüklü tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Selim Yıldırım'ın (27) kullandığı 35 PIL 22 plakalı kamyonet, D-300 kara yolu Akalan mevkisinde sağa dönmeye çalışan İbrahim Tez yönetimindeki 35 YK 176 plakalı konteyner yüklü tırla çarpıştı. HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonette bulunan Hasan Atlayan'ın (27) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.