İzmir'de korkunç kaza! Alev topuna dönen araç can aldı!

Olay, İzmir Bornova ilçesinde yer alan, Karacaoğlan Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Emre A. yönetiminde olan 45 HB 7704 plakalı araç, sürücünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Çarpışın şiddetiyle adeta alev topuna dönen araç hurdaya dönerken, bir canı da beraberinde götürdü. Aracın içinden 3 kişi yaralı kurtulurken 1 kişi hayatını kaybetti.

ALEVLERİN İÇİNDEN SAĞ SALİM ÇIKAMADILAR!

Kazanın olduğu anlara şahit olan çevredekiler yaşanan korkunç durumu polise bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarpan arabanın savrulması ve daha sonra alev almasıyla birlikte, yolculardan Erkan A. ve Yasin A. yaralanırken, Can Azad Yıldız (24) isimli yolcu hayatını kaybetti. Sürücü Emre A.'nın ise yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Korkunç kazada hayatını kaybeden Can Azad Yıldız'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.