İzmir'de korkutan alarm: 2 ilçede orman yangını çıktı

Seferihisar'ın Ulamış ilçesinde makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede tehlike olmadığı bildirildi.

YANGIN SÖNDÜRME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Foça ilçesindeki yangın ise Yenifoça Mahallesi'nde bulunan bir makilik alanda meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede etkili hale gelen alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Karadan etkili müdahaleyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, çalışmaların iyiye gittiği bildirildi.