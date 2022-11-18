İzmir'de korkutan alarm: 2 ilçede orman yangını çıktı

İzmir'in Foça ve Seferihisar ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Seferihisar'daki yangın söndürülürken, Foça'daki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Melahat Ersoy
Editör
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İzmir'de korkutan alarm: 2 ilçede orman yangını çıktı

Seferihisar'ın Ulamış ilçesinde makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede tehlike olmadığı bildirildi.

İzmir'de korkutan alarm: 2 ilçede orman yangını çıktı

YANGIN SÖNDÜRME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Foça ilçesindeki yangın ise Yenifoça Mahallesi'nde bulunan bir makilik alanda meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede etkili hale gelen alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

İzmir'de korkutan alarm: 2 ilçede orman yangını çıktı

Karadan etkili müdahaleyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, çalışmaların iyiye gittiği bildirildi.

İzmir'de korkutan alarm: 2 ilçede orman yangını çıktı

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