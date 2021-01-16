İzmir'de korkutan deprem: 3,2 ile sallandı!
AFAD'ın resmi sitesinden yayımladığı duyuruya göre, İzmir'in Menderes ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saati 08.30 olarak belirtilen depremde herhangi bir maddi zarar yaşanmazken 6,89 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı İzmirlileri korkuttu.
AFAD'ın internet sitesinden verilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3,6 oalrak açıklanan depremi AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Saat 08.30'da meydana gelen deprem yerin 6,89 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 16, 2021
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 9.91 km. Menderes (Izmir)
Tarih-Saat : 16.01.2021, 08:30:17 TSİ
Enlem : 37.9060 N
Boylam : 27.0843 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/Yr6TlVdYrp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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