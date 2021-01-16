İzmir'de korkutan deprem: 3,2 ile sallandı!

AFAD'ın internet sitesinden verilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 3,6 oalrak açıklanan depremi AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu.

Saat 08.30'da meydana gelen deprem yerin 6,89 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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