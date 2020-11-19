İzmir'de koronavirüs salgını, depremin gölgesinde üçe katlandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve AFAD tarafından şiddeti 6,6 olarak açıklanan, 116 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1033 kişinin ise yaralandığı yıkıcı deprem tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Depremin akabinde meydana gelen artçıların da etkisiyle tüm İzmir halkının sokağa dökülmesi, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecini olumsuz etkiledi.

KORONAVİRÜS SALGINI, DEPREMİN GÖLGESİNDE KALDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kovid-19 salgını ile ilgili olarak alınan tedbirlerin yerinde denetlenmesine ilişkin Bornova ilçesindeki esnafları denetledi. Vali Köşger'e Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da eşlik etti. Esnaflarla Kovid-19 denetimleri ve başlayacak olan kısıtlamalarla ilgili sohbet eden Vali Köşger, daha sonra İzmir'deki vakalara ilişkin açıklamada bulundu. Vali Köşger, depremden sonra İzmir'deki vaka ve vefat sayılarının üçe katlandığını ifade etti.

İzmir'in yakın vakitte büyük bir deprem atlattığını belirten Vali Köşger, 2-3 haftadır deprem gündemi ile uğraştıklarını belirterek, "Depremin yaralarını sarmayla ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor ama İzmir'in, Türkiye'nin ve tüm dünyanın değişmeyen gündemi Covid. Maalesef tüm dünyada artış trendine girdi. İzmir'de depremin tetiklemesiyle korona biraz daha hızlı şekilde artıyor. O anlamda yeni tedbirler alındı, yeni kısıtlamalar getirildi. Biz de bugün Bornova çarşısına vatandaşlarımızdaki farkındalığı artırmak ve yapılan işleri yerinde görmek amacıyla geldik. Vatandaşlarımız oldukça bilinçli ve getirilen kısıtlamaların da olması gerektiğini, kısıtlamalara uyacaklarını ifade ediyor.

Halihazırda maske, mesafe ve hijyen kurallarına da riayet ettiklerini gözlemledim. Tabii deprem olduğu gün İzmir'deki vaka ve vefat sayısı bugün itibarıyla üçe katlanmış durumda. 2-3 haftalık zaman diliminde üç katına çıktı. Deprem olduğunda pozitifi, temaslısı bütün vatandaşlarımız sokağa çıktı. Bundan dolayı biz böyle bir sonucu tahmin edebiliyorduk. Kurallara riayet ettiğimiz takdirde kısa sürede bunu tekrar minimize edebiliriz.

Deprem olmadan önce kurallara uyulması sonucunda İzmir, Türkiye'deki en iyi ilk 10 il arasındaydı. Biz onu korumaya çalışıyorduk ama maalesef deprem bütün pozitif, temaslı ve sağlıklı insanların birbirine karışmasına sebep oldu. Ondan dolayı bir patlama gerçekleşti. Hemşehrilerimizden depremde gösterdikleri sükuneti, metaneti ve vakarlı duruşu burada da tekrar göstermesini istiyorum. Depremde nasıl tek yürek olmuşsak, burada da tek yürek olarak eski rakamların da altına çekecek şekilde kurallara riayet etmelerini bekliyorum. En başta kendi canımızı korumamız lazım. İzmirli hemşehrilerimizin bilinçli ve duyarlı olduklarını biliyorum" dedi.

"PATLAMA DEVAM EDERSE İLAVE TEBİRLER GELMEK ZORUNDA"

Vali Köşger, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in İzmir'deki günlük vefat sayısının 47 olduğu yönündeki iddiasına da şu yanıtı verdi:

"Yanlış rakam. Deprem olduğu günden bu yana vefat ve vaka sayısı üçe katlandı ancak o rakam yanlış bir rakam. Ayrıca İzmir ilk 2'ye girmedi ama en iyi ilk 10 il arasından çıktık. Bu depremin tetiklemesi ile olan bir şey. İşi olmayan sokağa çıkmasın, toplu alanlara gitmesin. Mecbur olmadıkça sokağa çıkmasın, toplu ulaşım vasıtalarını kullanmasın. Kurallara uyulmayıp patlama devam ederse ilave tedbirler gelebilir, gelmek zorunda. Hayatı sürdürmemiz lazım."