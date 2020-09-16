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  3. İzmir'de kuyumcu soygunu: 250 bin lira gasbettiler

İzmir'de kuyumcu soygunu: 250 bin lira gasbettiler

İzmir'in Bornova ilçesinde 4 kişi, ellerinde bıçakla önünü kestikleri 27 yaşındaki kuyumcu dükkanı işletmecisi Ö.F.G.'nin boynuna bıçak dayayıp, çantasındaki 250 bin lirayı gasbetti.

İzmir'de kuyumcu soygunu: 250 bin lira gasbettiler

İzmir'in Bornova ilçesinde 4 kişi, kuyumcu dükkanı işleten Ö.F.G.'nin (27) boynuna bıçak dayayıp, çantasında 250 bin lirayı gasbetti. Otomobille kaçarken kaza yapan şüphelilerden 1'i yakalanırken, paranın bir bölümünün de ele geçirildiği belirtildi.

İzmir'de kuyumcu soygunu: 250 bin lira gasbettiler

KUYUMCU BOYNUNDAN YARALANDI

Olay, 00.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 364/11 Sokak'ta meydana geldi. Kuyumcu dükkanı işleten ve telefon alım satımı yaptığı öğrenilen Ö.F.G., akşam saatlerinde 150 bin lira parayı yanına alarak dükkanı kapattı. Ö.F.G., buluştuğu kardeşi S.G.'den de 100 bin lira aldı. Toplam 250 bin lira nakit parayı sırt çantasına koyan Ö.F.G., evine gitti. Aracından inen Ö.F.G.'nin önü 4 kişi tarafından kesildi. Şüpheliler, "'Ver lan çantayı" diyerek Ö.F.G.'nin boğazına bıçak dayadı. Yaşanan arbede sırasında Ö.F.G. boynundan yaralandı. Şüpheliler, hazırda bulunan plakasız beyaz bir otomobile binerek uzaklaştı.

İzmir'de kuyumcu soygunu: 250 bin lira gasbettiler

Ö.F.G., aracına binerek şüphelilerin peşine düştü. Ancak şüpheliler izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boynundan yaralanan Ö.F.G. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ö.F.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

1 KİŞİ YAKALANDI

Şüpheliler, Kemalpaşa Caddesi'nde plakasız otomobille giderken kaza yaptı. Otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bir fabrikanın önünde ağaca çarptı. Kazanın ardından 3 şüpheli kaçarken, B.H. ise yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de kuyumcu soygunu: 250 bin lira gasbettiler

Gasbedilen paranın bir bölümü ele geçirilirken, polis, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Berna Akkaya
Editör


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