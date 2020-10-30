İzmir'de meydana gelen deprem sonrası THY'den ek sefer kararı!

İzmir'de gerçekleşen deprem sonrası Türk Hava Yolları, Ankara ve İstanbul'dan ek sefer düzenleme kararı aldı.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nin açıklama şu şekilde:

"Bugün meydana gelen deprem sonrası şirketimiz İzmir'e iki ek sefer gerçekleştirme kararı aldı. Ankara ve İstanbul'dan icra edilecek bu uçuşlar; TK4370 ESB-ADB ve TK6970 IST-ADB"