İzmir'de orman yangını!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 17.30 sıralarında orman yangını meydana geldi.

Ekmeksiz Plajı yakınlarında saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangında alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

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