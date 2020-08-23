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İzmir'de orman yangını!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de orman yangını!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 17.30 sıralarında orman yangını meydana geldi. 

Ekmeksiz Plajı yakınlarında saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangında alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

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İzmir'de orman yangını!İzmir'de orman yangını!İzmir'de orman yangını!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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