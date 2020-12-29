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  3. İzmir'de öz annesini öldürdü! Ardından devriye gezen polise itiraf etti

İzmir'de öz annesini öldürdü! Ardından devriye gezen polise itiraf etti

İzmir'in Buca ilçesinde devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf ederek teslim olan 25 yaşındaki B.A. emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de öz annesini öldürdü! Ardından devriye gezen polise itiraf etti

Kozağaç Mahallesi'nde devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra gözaltına alınan 25 yaşındaki  B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hayatını kaybeden Betül Tuğluk'un eşinden boşandığı ve oğlu B.A. ile yaşadığı öğrenildi. Zanlının, emniyet ve savcılıkta cinayeti niçin işlediğine dair ifade vermediği belirtildi. Kozağaç Mahallesi'nde yaşayan B.A, dün, bölgede devriye gezen polis aracına yaklaşarak "Annemi öldürdüm" diye bağırıp, teslim olmuştu. Üzerinde kan lekesi, elinde kesikler bulunan şüphelinin ifadesi doğrultusunda ikametine sağlık ekibi yönlendirilmişti.

Sağlık ekibi, 49 yaşındaki anne Betül Tuğluk'u evde bıçakla yaralanmış halde bulmuştu. Ambulansla SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuğluk, müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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