İzmir'de sahte içki 9 kişiyi zehirledi: 7'sinin durumu ağır

İzmir'in 4 ilçesinde 9 kişi, sahte içkiden zehirlendi. Tedavi altına alınan 9 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, kentte polis, 4 iş yeri, 1 depo ve 1 eve baskın düzenledi. 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon devam ediyor. Öte yandan sahte içkiden zehirlenen 9 kişiden bazılarının içkileri satın aldığı, bazılarının da evlerinde imal ettiği saptandı.

Konak ilçesinde 6, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde de birer kişi olmak üzere toplam 9 kişi, sahte içki içkiden zehirlenmeleri üzerine hastaneye başvurdu. Görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleri olan 9 kişiden H.Ş. (53), L.Ş. (64), H.Ç. (55), A.Ç. (51) ve U.Ç. (71) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, T.Ç. (53), M.M. (71) ve M.Ç. (54) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Y.K. (42) de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedaviye alınanlardan 7'sinin durumun ağır olduğu bildirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sahte içkileri piyasaya süren şüphelileri tespit ederek, operasyon başlattı. 4 iş yeri, 1 depo ve 1 eve baskın düzenlenen operasyonda daha önceden aynı suçtan poliste kayıtları bulunan 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen depoya daha önce 4 kez aynı nedenle operasyon düzenlenip, sahipleri hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Operasyon devam ederken, zehirlenen 9 kişiden bir kısmının sahte içkileri satın aldığı, bir kısmının ise evde kendilerinin imal ettiği saptandı.