İzmir'de şehitlere büyük saygısızlık! Şehit fotoğraflarının önüne tuvalet koydular! "Yunan birinden ne bekliyorsun?"

İzmir'de 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının olduğu pankartın önüne mobil tuvaletin konulması vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

ŞEHİTLERE BÜYÜK SAYGISIZLIK

Sosyal medyada yayınlanan videoda, 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının olmasının yanı sıra mobil tuvaletin, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının tam önüne konulması akıllarda soru işareti oluşturdu.

"YUNAN BİRİNDEN NE BEKLİYORSUN?"

Görüntüden rahatsız olan sosyal medya kullanıcıları, yapılan saygısızlığa tepki göstererek şu yorumları yaptı: "Ayrıca Atatürkçü olduğunu iddia ediyorlar, Atatürk'ün fotoğrafının da tam önüne koymuşlar", "Alın onu oradan belediye önüne koyun yok mu İzmir'de 2 yürekli adam", "Yunan birinden ne bekliyorsun?"