İzmir'de tarihi AK Parti miting! Kalabalık meydana sığmadı

Türkiye tarihi bir seçime gidiyor. 14 Mayıs'taki seçim yaklaştıkça heyecan miting alanlarına da yansıyor. Yoğun kampanya sürecinde rahatsızlanarak 2 gün istirahat eden ve programlara video konferans ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün tekrar sahaya indi.

Önce TEKNOFEST'e katılan Erdoğan, buradaki coşkulu kalabalığı bırakıp bir başka kalabalıkla kucaklaşıyor.

İzmir'de tarihi miting

Günler öncesinden hazırlıklara başlanan büyük İzmir mitingi için nefesler tutuldu.

Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak miting öncesinde yüzbinlerce vatandaş miting alanını doldurdu.

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Karada olduğu kadar denizde de heyecan vardı. Teknelerini alan İzmirliler, mitingi takip etmek için Gündoğdu Meydanı'nın kıyısına demir attı.

"İzmir destan yazıyor"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan da mahşeri kalabalığın fotoğrafını paylaştı.

İnan, fotoğrafa, "İzmir destan yazıyor" notunu ekledi.