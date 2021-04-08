İzmir'de tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. İddiaya göre, İzmir Çevreyolu Bornova Işıkkent Kavşağı yakınlarında Melek Aslan (32) idaresindeki 35 AIE 031 plakalı otomobil sağ şeritte ilerleyen F.Ç. (42) idaresindeki 20 P 1828 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Samet H. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Aslan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, kaza nedeniyle tek şeride düşen yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

KAYNAK: Anadolu Ajansı