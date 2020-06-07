İzmir'de vahşet dolu dakikalar! Olay yerinde hayatını kaybetti!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir süredir işsiz olan İlhan Sezgin A. eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından kendini kaybederek 54 yaşındaki Güler A.yı bıçakladı. Eşinin bıçak darbelerinden can havliyle komşusuna saklanan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

KISA SÜREDE YAKALANDI!

Olayın ardından aracıyla evden ayrılan İlhan Sezgin A. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay Yeri İnceleme ekipleri evin içerisinde incelemelerde bulundu. Talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

SÜREKLİ TARTIŞIYORLARDI

Bu arada komşuları Güler A. ve İlhan Sezgin A.'nın bir süredir tartıştıklarını ileri sürdü. Ayrıca, olay anında oğullarının evde bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.