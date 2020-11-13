Şarkıcı Göksel İzmir için konseri verecekGoogle'a 196 milyon liralık para cezası şokuSağlık yatırımları sürüyor! Tekirdağ Şehir Hastanesi hizmete açıldıSanatçı Yavuz Bingöl: "Torunumu bir kez görebildim"Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaBakan Soylu'nun acı günü: Halası Rukiye Dönmez hayatını kaybettiKızılay’dan konteyner kentlerde kalan depremzedelere battaniye desteğiÖğretmenler günü ne zaman 2020? Öğretmenler günü hangi güne denk geliyor? Resmi tatil mi?9 yıl hapis cezasına çarptırıldıKayserispor’da Kanga’nın testi pozitif
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İzmir'de vahşet: Kızını ve eşini öldüren pazarcı, balkonda sigara içerken bulundu

İzmir'de vahşet: Kızını ve eşini öldüren pazarcı, balkonda sigara içerken bulundu

İzmir'de pazarcılık yapan Mustafa Kocabıyık, eşi Nergüzel Kocabıyık ve 22 yaşındaki kızı Melike Kocabıyık'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini ihbar etti. Eve gelen jandarma ekipleri tarafından balkonda sigara içerken bulunan Kocabıyık'ın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

İzmir'de vahşet: Kızını ve eşini öldüren pazarcı, balkonda sigara içerken bulundu

İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen olayda, 55 yaşındaki Mustafa Kocabıyık, 50 yaşındaki eşi Nergüzel Kocabıyık ve 22 yaşındaki kızı Melike Kocabıyık'ı öldürdükten sonra yetkilileri arayarak kendisini ihbar etti. Eve gelen jandarma ekipleri tarafından balkonda sigara içerken bulunan Kocabıyık, gözaltına alındı. 

Geçmişte uzman çavuşluk yaptığı öğrenilen Mustafa Kocabıyık, 3 yıl görevine devam ettikten sonra istifa ederek pazarcılık yapmaya başladı. Bugün jandarma karakolunu arayarak yetkililere kızı ile eşini öldürdüğünü söyleyen Kocabıyık'ın kendisini ihbar etmesi üzerine, ailenin Poyracık Mahallesi Park Caddesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki evine giden jandarma ekipleri, Nergüzel Kocabıyık'ı mutfakta, kızı Melike Kocabıyık'ı da yatak odasında bıçaklanarak, öldürülmüş halde buldu.

İzmir'de vahşet: Kızını ve eşini öldüren pazarcı, balkonda sigara içerken bulundu

"BENİ NEDEN ÖLDÜRMÜYORSUNUZ?"

Jandarma görevlilerinin balkonda sigara içerken bulduğu Kocabıyık gözaltına alındı. Cinnet getiren Kocabıyık'ın kendisini gözaltına alan jandarmaya, "Beni neden öldürmüyorsunuz?" diye bağırdığı öğrenilirken olay yerindeki incelemelerinin ardından anne-kızın cansız bedenleri, Kınık Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, olay hakkında soruşturma başlattı.

İzmir'de vahşet: Kızını ve eşini öldüren pazarcı, balkonda sigara içerken bulundu

Yakınları tarafından alınan bilgide, Mustafa Kocabıyık'ın 2 aydır psikolojik sorunları olduğu, eşinin görme yetisini kaybetme tehlikesi yaşadığını ve bu durumdan da kendisini sorumlu tuttuğu belirtildi.

İzmir'de vahşet: Kızını ve eşini öldüren pazarcı, balkonda sigara içerken bulundu

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT