İzmir'de vahşet: Kızını ve eşini öldüren pazarcı, balkonda sigara içerken bulundu

İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen olayda, 55 yaşındaki Mustafa Kocabıyık, 50 yaşındaki eşi Nergüzel Kocabıyık ve 22 yaşındaki kızı Melike Kocabıyık'ı öldürdükten sonra yetkilileri arayarak kendisini ihbar etti. Eve gelen jandarma ekipleri tarafından balkonda sigara içerken bulunan Kocabıyık, gözaltına alındı.

Geçmişte uzman çavuşluk yaptığı öğrenilen Mustafa Kocabıyık, 3 yıl görevine devam ettikten sonra istifa ederek pazarcılık yapmaya başladı. Bugün jandarma karakolunu arayarak yetkililere kızı ile eşini öldürdüğünü söyleyen Kocabıyık'ın kendisini ihbar etmesi üzerine, ailenin Poyracık Mahallesi Park Caddesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki evine giden jandarma ekipleri, Nergüzel Kocabıyık'ı mutfakta, kızı Melike Kocabıyık'ı da yatak odasında bıçaklanarak, öldürülmüş halde buldu.

"BENİ NEDEN ÖLDÜRMÜYORSUNUZ?"

Jandarma görevlilerinin balkonda sigara içerken bulduğu Kocabıyık gözaltına alındı. Cinnet getiren Kocabıyık'ın kendisini gözaltına alan jandarmaya, "Beni neden öldürmüyorsunuz?" diye bağırdığı öğrenilirken olay yerindeki incelemelerinin ardından anne-kızın cansız bedenleri, Kınık Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, olay hakkında soruşturma başlattı.

Yakınları tarafından alınan bilgide, Mustafa Kocabıyık'ın 2 aydır psikolojik sorunları olduğu, eşinin görme yetisini kaybetme tehlikesi yaşadığını ve bu durumdan da kendisini sorumlu tuttuğu belirtildi.