İzmir’de vahşet: Köpeği tekmeleyerek öldürdü, Bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

İzmir'de bir kişi, sahibiyle birlikte yoldan geçen Akita cinsi köpeği tekmeleyerek ölümüne neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına böyle yakalandı.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir fırından alışveriş yapan bir kişinin fırının önüne bıraktığı köpeği, o sırada sahibiyle birlikte yoldan geçen Akita cinsi köpeğin önüne atladı. Olayı görünce fırından koşarak çıkan şahıs, kendi köpeğini kenara çektikten sonra Akita cinsi köpeğe tekmeler savurmaya başladı.

VAHŞET ANI KAMERALARA YANSIDI

O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, köpek çevredekilerin müdahalelerine rağmen öldü. Öldürülen köpeğin sahibi olan aile karakola giderek suç duyurusunda bulunurken, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs ise serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA

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