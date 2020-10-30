İzmir'deki deprem sonrası İstanbul Avcılar'da bir binada çatlak meydana geldi!

İzmir'in Seferihisar açıklarında 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. 6.6'nın ardından 10'a yakın artçı depremler meydana gelirken çevre illerde de maddi hasarlar oluştu. İstanbul ve Bursa'da da hissedilen depremde İstanbul Avcılar'da Ambarlı Yavuz Sokak depremi hisseden noktalar arasında yer aldı. Sokakta, bir binada çatlak meydana geldi.

Bina tedbir amaçlı ekipler tarafından boşaltıyor.

İstanbul ve İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.

AA muhabirinin aktardıklarına göre deprem Aydın'da da hissedilirken AFAD'ın köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GEREKLİ ÇALIŞMALAR İÇİN HAREKETE GEÇTİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek," Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.