İzmir'deki depreme ilişkin tahkir edici paylaşım yapan 19 kişiden 3'ü tutuklandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir Seferihisar merkezli 6.6 şiddetindeki deprem ile ilgili sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldığını, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tahkir edici içeriklerin karşısında duracaklarını ifade etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu kapsamda 69 ayrı paylaşım tespit edildiğini aktaran İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "52 şahıs hakkında işlem yapıldı, 19 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. Ekipler siber devriyeye devam ediyor." ifadelerine yer verdi.