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  3. İzmir'deki kazada motosiklet sürücüsü Sonbahar, kaza yerinde yaşamını yitirdi

İzmir'deki kazada motosiklet sürücüsü Sonbahar, kaza yerinde yaşamını yitirdi

Dikili Salihler'de Furkan Sonbahar idaresindeki 35 JA 5357 plakalı motosikletle Raşit Boztepe'nin kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AHN 446 plakalı otomobille çarpıştı.Motosiklet sürücüsü Sonbahar, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

İzmir'deki kazada motosiklet sürücüsü Sonbahar, kaza yerinde yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde iki motosikletle bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Dikili Salihler'de Furkan Sonbahar idaresindeki 35 JA 5357 plakalı motosikletle Raşit Boztepe'nin kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AHN 446 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Sonbahar, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Plakasız motosikletin sürücüsü Boztepe ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Dikili Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Boztepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


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