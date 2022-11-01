İzmir'den acı haber! Evde çıkan yangın sonucunda bir kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Buca ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Editör
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İzmir'den acı haber! Evde çıkan yangın sonucunda bir kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre yangın, 03.45 sıralarında Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi 1020 Sokak’ta bulunan 2 katlı evin teras katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

İzmir'den acı haber! Evde çıkan yangın sonucunda bir kişi hayatını kaybetti

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

İzmir'den acı haber! Evde çıkan yangın sonucunda bir kişi hayatını kaybetti

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alevler kontrol altına alındıktan sonra içeriye giren ekipler, evde tek yaşadığı öğrenilen Muhammed Acem Budak’ı (27) hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde ise Budak'ın dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi. Genç adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İzmir'den acı haber! Evde çıkan yangın sonucunda bir kişi hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Diyarbakır’dan İzmir’e üniversite okumaya gelen Budak’ın okulu bittikten sonra memleketi Diyarbakır’a dönmediği burada özel yemek firmasında kuryelik yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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