İzmir'den sonra bu kez Bursa'da göründü! Çırılçıplak soyunup polis kontrol noktasına koştu

Bursa'nın en ünlü caddesi üzerinde güpegündüz yaşanan skandal olay kameraya saniye saniye yansıdı. Atatürk Caddesi üzerinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekipleri birden bire karşılarında çıplak halde koşan bir kadınla karşılaştı

35 yaşlarında olduğu düşünülen S.Y. isimli kadının işlek caddede anlamsız hareketlerde bulunması herkesi şaşkına çevirdi. Üzerindekileri çıkartan kadına engel olmaya çalışan polis ve bekçiler bir hayli zorlandı.

''VAZİFEMİ YAPTIM BABA''

Kadının kıyafetlerini toplayıp peşinden koşan ekipler zor kullanarak tarihi hanlar bölgesinin bulunduğu yere götürüp kıyafetlerini giymesi için razı etti.

Yol ortasında "Vazifemi yaptım baba" diye bağıran kadın daha sonra kıyafetlerini giymesinin ardından polis otomobiline bindirildi.

BU İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kadının daha önce de İzmir'de aynı eylemi gerçekleştirmekten kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Kendini ifade etmekte zorluk çeken kadın için Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanlarından yardım istendi. Kadının akli dengesinin yerinde olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.