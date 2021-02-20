Giresunspor- Ankaraspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izleİzmir'den sonra bu kez Bursa'da göründü! Çırılçıplak soyunup polis kontrol noktasına koştuSon dakika | Bahçeli'den CHP, İYİ Parti ve HDP'ye Gara tepkisiİbo Show canlı izle Star TV 20 Şubat Cumartesi full | Star TV CANLI İZLE linki YOUTUBEKasımpaşa İstanbul derbisinde Karagümrük'ü 3-2 mağlup ettiİbo Show konukları kim bugün 20 Şubat? İbo Show'da bu hafta kimler var?Çılgın Sayısal Loto sonuçları 20 Şubat 2021 Cumartesi | Sonuç sorgulama ekranıAdana Demirspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonuİmparator Tatlıses'ten estetik haberlerine sert yanıt!İstanbul barajlarının doluluk oranı 6 ay sonra yüzde 50'yi aştı
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İzmir'den sonra bu kez Bursa'da göründü! Çırılçıplak soyunup polis kontrol noktasına koştu

İzmir'den sonra bu kez Bursa'da göründü! Çırılçıplak soyunup polis kontrol noktasına koştu

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Atatürk Caddesi uygulama yapan polis ekiplerinin bulunduğu noktaya doğru çıplak halde koşan bir kadın görenleri hayrete düşürdü. Bekçi ve polis ekipleri kimliği belirsiz kadını yakalayabilmek için seferber olurken, genç kadının "Vazifemi yaptım baba!" diyerek bağırması dikkat çekti.

Bursa'nın en ünlü caddesi üzerinde güpegündüz yaşanan skandal olay kameraya saniye saniye yansıdı. Atatürk Caddesi üzerinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekipleri birden bire karşılarında çıplak halde koşan bir kadınla karşılaştı

35 yaşlarında olduğu düşünülen S.Y. isimli kadının işlek caddede anlamsız hareketlerde bulunması herkesi şaşkına çevirdi. Üzerindekileri çıkartan kadına engel olmaya çalışan polis ve bekçiler bir hayli zorlandı. 

İzmir'den sonra bu kez Bursa'da göründü! Çırılçıplak soyunup polis kontrol noktasına koştu

''VAZİFEMİ YAPTIM BABA''

Kadının kıyafetlerini toplayıp peşinden koşan ekipler zor kullanarak tarihi hanlar bölgesinin bulunduğu yere götürüp kıyafetlerini giymesi için razı etti.

Yol ortasında "Vazifemi yaptım baba" diye bağıran kadın daha sonra kıyafetlerini giymesinin ardından polis otomobiline bindirildi.

İzmir'den sonra bu kez Bursa'da göründü! Çırılçıplak soyunup polis kontrol noktasına koştu

BU İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kadının daha önce de İzmir'de aynı eylemi gerçekleştirmekten kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Kendini ifade etmekte zorluk çeken kadın için Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanlarından yardım istendi. Kadının akli dengesinin yerinde olup olmadığı henüz bilinmiyor. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'den sonra bu kez Bursa'da göründü! Çırılçıplak soyunup polis kontrol noktasına koştu

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
1
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT