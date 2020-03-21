İzmir’e de 65 yaş uygulaması geldi!

İzmir'de 65 yaş ve üzeri için ücretsiz ulaşım hakkına yönelik düzenleme geldi.

Corona salgını nedeniyle yetkililer yaşlıların evden çıkmamasını isterken birçok şehirde yaşlılara verilen 65 yaş üzeri avantajlı toplu taşıma kartları geçici olarak askıya alınıyor.

AVANTAJLI KARTLAR KULLANIMA KAPATILDI

Son olarak İzmir’de de benzer bir karar verildi ve avantajlı kartlar kullanıma kapatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medyadan yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı: