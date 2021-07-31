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İzmir'e meteor mu düştü ? Sosyal medya iddia sonrası adata yıkıldı

İzmir'de gece saatlerinde çekildiği iddia edilen görüntülere göre meteor düştüğü belirtildi. Meteor düştüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu.

İzmir ve çevre illerde saat 01.54 sıralarında gökyüzüne bakan vatandaşlar bir cismin hızla yere düştüğünü fark etti. Cep telefonlarıyla çekilen görüntüler sonrası meteor düştüğü iddia edildi. Görüntülerde parlak bir ışık topu görülürken yüksek ses geldiği de öne sürüldü.

 

 

 

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARLA YIKILDI

Bunun üzerine sosyal medyada meteor etiketiyle çok sayıda paylaşım yapıldı. İşte sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları:

- Kardeş hoş geldin de zamanı değil be. 

- Biri bitmeden diğeri çıkıyor. Allah yardımcımız olsun

- Artık kopsun kıyamet, bu yaşama böyle bi final yakışır.

- Gencecik yaşımda tüm felaketlerin hepsini gördüm.

-İzmir’e meteor düşmüş… Başka ne kaldı?

- Topluca tövbe edip inzivaya çekilerek Azrail'i bekleyelim sonumuz geldi galiba.

- Bir tek kafamıza düşecek taş kalmıştı. O da düştü tam oldu.

-Deprem, sel, darbe, ekonomik kriz, virüs salgını, yangın ve son olarak meteor. Başka ne kaldı acaba?

-Meteor da geldiğine göre sıra uzaylılarda.

- İyice sona yaklaştık diyebilir miyiz artık :)

İzmir'e meteor mu düştü ? Sosyal medya iddia sonrası adata yıkıldıİzmir'e meteor mu düştü ? Sosyal medya iddia sonrası adata yıkıldı

Tayfun Altuntaş
Editör
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