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  3. İzmit'te intihar: 44 yaşındaki Fatih A. pompalı tüfekle kendini öldürdü

İzmit'te intihar: 44 yaşındaki Fatih A. pompalı tüfekle kendini öldürdü

İzmit'te yalnız yaşayan 44 yaşındaki Fatih A., boğazına dayadığı pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Cansız bedeni annesi tarafından bulunan adamın intiharı hakkında polis ekipleri soruşturma başlattı.

İzmit'te intihar: 44 yaşındaki Fatih A. pompalı tüfekle kendini öldürdü

İzmit'te yalnız yaşayan Fatih A.(44), boğazına dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, öğleden sonra, Kuruçeşme Mahallesi Eski Değirmen Sokak'ta meydana geldi. Fabrikada çalışan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Fatih A.'dan haber alamayan annesi, eve geldiğinde oğlunu salonda kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine eve sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Fatih A.'nın, boğazına dayadığı pompalı tüfeği ateşlediği ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Fatih A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

İzmit'te intihar: 44 yaşındaki Fatih A. pompalı tüfekle kendini öldürdüİzmit'te intihar: 44 yaşındaki Fatih A. pompalı tüfekle kendini öldürdüİzmit'te intihar: 44 yaşındaki Fatih A. pompalı tüfekle kendini öldürdüİzmit'te intihar: 44 yaşındaki Fatih A. pompalı tüfekle kendini öldürdü

Berna Akkaya
Editör


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