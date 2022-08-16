İzmit'teki kavga kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk, ağabeyi tarafından bıçaklandı! Sadece ayırmak istemişti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs tartıştığı kişiyi bıçaklarken, arbede sırasında araya giren 15 yaşındaki çocuk ise ağabeyi tarafından kazara bıçaklandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, A.Ç. K.E.'nin evine geldi. İkili arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından K.E., A.Ç.'yi bıçakladı.

İzmit'teki kavga kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk ağabeyi tarafından bıçaklandı! Sadece ayırmak istemişti

Şahıslar arasındaki kavgayı ayırmak isteyen K.E.'nin 15 yaşındaki kardeşi E.E. de, arbede sırasında kazara kolundan bıçaklandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli K.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmit'teki kavga kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk ağabeyi tarafından bıçaklandı! Sadece ayırmak istemişti

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