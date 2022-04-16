İzninin geçirmek için geldiği memleketinde kaza kurbanı oldu! Uzman Çavuş Ferdi Yardım hayatını kaybetti Ordu'nun Korgan ilçesinde kullandığı traktörün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ferdi Yardım, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Alınan bilgilere göre olay İlçenin Çiftlik Mahallesi Sırakirazlar Kümeevleri mevkisinde meydana geldi. Konya'da görev yapan iki çocuk babası Uzman Çavuş Ferdi Yardım (25) kullandığı traktör şarampole devrildi. HAYATINI KAYBETTİ Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Ferdi Yardım, kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İZNİ GEÇİRMEK İÇİN MEMLEKETİNE GELDİ Ferdi Yardım'ın iznini geçirmek için memleketine geldiği öğrenildi. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri