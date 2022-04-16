İzninin geçirmek için geldiği memleketinde kaza kurbanı oldu! Uzman Çavuş Ferdi Yardım hayatını kaybettiA Milli Erkek Basketbol Takımı'nın baş antrenörü Ergin Ataman oldu! "Tek hedefimiz şampiyonluk olacak"Ünlü isim Alice Irving'in itirafı tüyleri diken diken etti: "Babamın vurularak öldüğü bir rüya gördüm, iki hafta sonra..."Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise'ye 250 bin euro şoku! En yüksek faiziyle ödeyecekKontak çevirirken eliniz titreyecek! Pompa fiyatlarına yansıdı: Motorine 1 lira 79 kuruş zam geldi!Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Denizlispor| Maç sonucuKayserispor 1– 1 Çaykur Rizespor | Maç sonucuİstanbul Maltepe'de korkunç kaza! Reklam panosuna çarpan araç ikiye bölündü, sürücü ağır yaralandıCamları kapatmayı unutmayın! Uzman isim tarih verdi: Sahra tozu ve sağanak yağış geliyorBugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Eltilerinizi çatlatacak menü! İşte Ramazan ayı 15. gün iftar menüsü
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İzninin geçirmek için geldiği memleketinde kaza kurbanı oldu! Uzman Çavuş Ferdi Yardım hayatını kaybetti

İzninin geçirmek için geldiği memleketinde kaza kurbanı oldu! Uzman Çavuş Ferdi Yardım hayatını kaybetti

Ordu'nun Korgan ilçesinde kullandığı traktörün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ferdi Yardım, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzninin geçirmek için geldiği memleketinde kaza kurbanı oldu! Uzman Çavuş Ferdi Yardım hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay İlçenin Çiftlik Mahallesi Sırakirazlar Kümeevleri mevkisinde meydana geldi. Konya'da görev yapan iki çocuk babası Uzman Çavuş Ferdi Yardım (25) kullandığı traktör şarampole devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Ferdi Yardım, kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İZNİ GEÇİRMEK İÇİN MEMLEKETİNE GELDİ

Ferdi Yardım'ın iznini geçirmek için memleketine geldiği öğrenildi.

İzninin geçirmek için geldiği memleketinde kaza kurbanı oldu! Uzman Çavuş Ferdi Yardım hayatını kaybetti

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT