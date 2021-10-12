İzolatör ne demek, TDK'ya göre İzolatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İzolatör ne demek? İzolatör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi izolatör kelimesi. Peki izolatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre izolatör nedir, izolatör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İZOLATÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İzolatör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İzolatör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre izolatör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yalıtkan

