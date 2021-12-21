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Izrar ne demek, TDK'ya göre Izrar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Izrar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Izrar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Izrar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Izrar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Izrar ne demek, TDK'ya göre Izrar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Izrar ne demek? Izrar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ızrar kelimesi. Peki ızrar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ızrar nedir, ızrar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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IZRAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Izrar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Izrar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ızrar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zarar verme, zarara sokma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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