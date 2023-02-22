İzuchukwu Chimezie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzuchukwu Chimezie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İzuchukwu Chimezie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İzuchukwu Chimezie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İzuchukwu Chimezie 14 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İzuchukwu Chimezie Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İzuchukwu Chimezie, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. İzuchukwu Chimezie'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İzuchukwu Chimezie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İzuchukwu Chimezie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında MFM FC
1 Kasım 2021 yılında Plateau United
İzuchukwu Chimezie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İzuchukwu Chimezie şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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