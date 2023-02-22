İzundu Njoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzundu Njoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İzundu Njoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İzundu Njoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İzundu Njoku 11 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İzundu Njoku Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İzundu Njoku'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İzundu Njoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İzundu Njoku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Enyimba Aba
İzundu Njoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İzundu Njoku şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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