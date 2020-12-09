İzzet Ulvi Yönter kimdir, nereli, kaç yaşında? İzzet Ulvi Yönter MHP'nin başına mı geçiyor? soruları internette sıkça aratılanlardan birisi oldu. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

11 Mayıs 1976 doğumlu İzzet Ulvi Yönter Emirdağ'da dünyaya geldi.

Devlet Bahçeli'nin yerine geçeceği iddia edilen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Eğitimine devam eden İzzet Ulvi Yönter, yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yaptı. Daha sonra doktora için Gazi ve Anadolu üniversitelerinde iktisat alanında çalışmalara başladı. Halen bu alanda çalışmaya devam etmektedir.

MESLEKİ HAYATI

İyi derecede İngilizce konuşan İzzet Ulvi Yönter, Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak görev yaptı.

Bir çocuk babası olan İzzet Ulvi Yönter, Sayıştay üyesi Meltem Yılmaz Yönter ile evlidir.

MHP'den 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yapan İzzet Ulvi Yönter, su an MHP Genel Başkan Yardımcısıdır.

İZZET ULVİ YÖNTER MHP'NİN BAŞINA MI GEÇİYOR?

İzzet Ulvi Yönter'in Devlet Bahçeli yerine MHP'nin başına geçeceği öne sürüldü. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın ortaya attığı iddiaa gündeme bomba gibi düştü. Halk TV'de bir programa katılan Özkiraz, Devlet Bahçeli kendisinin yerine Genel Başkanlık için İzzet Ulvi Yönter'in düşünüldüğünü iddia etti. MHP'nin başına geçeceği iddia İzzet Ulvi Yönter'in hayatı merak edilmeye başlandı. İddianın ardından MHP'nin başına kim geçecek sorusu gündem oldu. İzzet Ulvi Yönter'in MHP Genel Başkanı olacağına dair iddialara henüz yanıt gelmedi.