İzzetüikbal ne demek, TDK'ya göre İzzetüikbal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İzzetüikbal ne demek? İzzetüikbal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi izzetüikbal kelimesi. Peki izzetüikbal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre izzetüikbal nedir, izzetüikbal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İZZETÜİKBAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İzzetüikbal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İzzetüikbal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre izzetüikbal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saygınlık

