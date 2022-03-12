İzzetüikbal ne demek, TDK'ya göre İzzetüikbal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Etiket yapıştırma işçisi (el ile) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıYumurta Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBobin Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKaderimin Oyunu 12. bölüm full, tek parça izle Star TV | Kaderimin Oyunu som bölüm izle YoutubeAşk Mantık İntikam 36. bölüm full, tek parça izle FOX TV | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube12 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıYoutube'dan Rusya kanallarına engel! Erişim kapatılacak!Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 11 Mart 2022? Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu?Dük ne demek, TDK'ya göre Dük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul-2 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. İzzetüikbal ne demek, TDK'ya göre İzzetüikbal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İzzetüikbal ne demek, TDK'ya göre İzzetüikbal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İzzetüikbal kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İzzetüikbal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İzzetüikbal nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İzzetüikbal kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İzzetüikbal ne demek, TDK'ya göre İzzetüikbal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İzzetüikbal ne demek? İzzetüikbal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi izzetüikbal kelimesi. Peki izzetüikbal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre izzetüikbal nedir, izzetüikbal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İZZETÜİKBAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İzzetüikbal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İzzetüikbal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre izzetüikbal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saygınlık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT