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İzzetüikram ne demek, TDK'ya göre İzzetüikram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İzzetüikram kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İzzetüikram ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İzzetüikram nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İzzetüikram kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İzzetüikram ne demek, TDK'ya göre İzzetüikram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İzzetüikram ne demek? İzzetüikram TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi izzetüikram kelimesi. Peki izzetüikram ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre izzetüikram nedir, izzetüikram kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İzzetüikram kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İzzetüikram kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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İZZETÜİKRAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İzzetüikram kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İzzetüikram kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre izzetüikram kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağırlama

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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