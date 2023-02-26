Jaba Kasrelishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaba Kasrelishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaba Kasrelishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaba Kasrelishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaba Kasrelishvili 18 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ჯაბა კასრელიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaba Kasrelishvili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jaba Kasrelishvili'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaba Kasrelishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaba Kasrelishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaba Kasrelishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaba Kasrelishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Tskhinvali

1 Ocak 2019 yılında FC Gagra

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında FC Merani

1 Ocak 2023 yılında FC Gareji

Jaba Kasrelishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaba Kasrelishvili şuan FC Gareji takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jaba Kasrelishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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