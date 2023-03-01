Jack Armer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Armer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Armer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Armer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Armer 16 Nisan 2001 tarihinde Preston şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İskoçya,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Armer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jack Armer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 6 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jack Armer'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Armer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Armer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Armer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Armer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Preston

16 Ağustos 2019 yılında Lancaster City

1 Ocak 2020 yılında Preston

6 Ağustos 2020 yılında Carlisle United

Jack Armer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Armer şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jack Armer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Preston North End (2009-2019)

İskoçya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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