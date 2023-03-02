Jack Ball kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Ball Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Ball adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Ball Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Ball {dogum-tarihi} tarihinde Sunbury-on-Thames şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Ball Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Ball'nin Farnborough FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jack Ball Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Ball futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Moyne Dolphins
1 Temmuz 2016 yılında Hammers
20 Aralık 2017 yılında Hartley Wintney
1 Temmuz 2020 yılında Salisbury
22 Ocak 2022 yılında Farnborough
Jack Ball Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Ball şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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