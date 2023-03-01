Jack Batten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Batten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Batten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Batten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Batten 22 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Batten Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bath City futbol takımında oynamaktadır. Bath City takımına 18 Mart 2016 tarihinde katılmıştır. Jack Batten'nin Bath City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jack Batten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Batten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Bristol U18
1 Temmuz 2013 yılında Bristol C U21
1 Kasım 2015 yılında Bath City
1 Şubat 2016 yılında Bristol C U21
18 Mart 2016 yılında Bath City
Jack Batten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Batten şuan Bath City takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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